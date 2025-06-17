В Израиле назвали устранение Али Хаменеи одной из целей нападения на Иран

Министр обороны Израиля заявил, что ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи – одна из целей военной операции в Исламской Республики.

Одна из целей военной операции Израиля в Иране – устранение верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, заявил глава Минобороны израильского государства Исраэль Кац на месте прямого попадания иранской ракеты в одно из зданий в пригороде Тель-Авива. Его слова передал портал Ynet.

По данным издания, Кац прямо сказал, что "прекращение существования" Хаменеи входит в перечень целей операции, которую Израиль рассматривает в качестве ответа на действия Ирана.

Напомним, что несколько дней назад премьер-министр Израиль Беньямин Нетаньяху допустил возможность нападения на Али Хаменеи. Он считает, что устранение аятоллы приведет не к эскалации конфликта, а его завершению.

После этого СМИ сообщили, что ВВС Израиля атаковали район Тегерана, где, как предполагается, расположен бункер верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Подробности нападения не приводились.