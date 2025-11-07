В иранском Мешхеде катастрофически упал уровень воды в водохранилище

Иранский Мешхед может остаться без воды в ближайшее время: уровень воды в местном водохранилище опустился ниже 3%.

Засуха в Иране грозит оставить без воды жителей крупнейших городов страны. После информации об отключении воды в Тегеране появились новости о катастрофическом падении уровня воды в водохранилище Мешхеда. Уровень воды в водоеме опустился ниже 3%, передает агентство ISNA со ссылкой на главу местной водопроводной компании.

"Объем воды в водохранилищах Мешхеда опустился ниже 3%, и, хотя потребление воды в холодное время года сравнительно ниже, настоящая ситуация показывает, что управление водными ресурсами больше не рекомендация, а необходимость"

– ISNA

Согласно данным Fars, около двух десятков водохранилищ в стране находятся на грани полного высыхания, уровень воды там опустился ниже 5%.

Отметим, что в начале ноября появилась информация о катастрофическим сокращении запасов воды в водохранилище Амир-Кабир, которое снабжает жизненно необходимым ресурсом столицу Ирана Тегеран. По подсчетам экспертов, воды в водоеме осталось на две недели.