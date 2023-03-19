ЮНЕСКО признала иранский Кашан "Городом архитектуры"

Генеральная конференция ЮНЕСКО, прошедшая в узбекском Самарканде, включила иранский город Кашан в свою Сеть творческих городов, признав его "Творческим городом в области архитектуры".

Уникальный иранский город Кашан вошел в семью творческих городов ЮНЕСКО – это решение было принято в рамках празднования Всемирного дня городов на 43-й Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходившее в Самарканде (Узбекистан).

В Сеть креативных городов Кашан вместе с 58 другими городами включила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле включила 58 городов ЮНЕСКО – это стало поворотным моментом в устойчивом культурном и архитектурном развитии иранско-исламского наследия, сообщает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Решением организации Кашан стал вровень с такими известными устойчивой архитектурой и богатым культурным наследием городами, как Рим, Париж и Барселона, заявил Хасан Фартуси, генеральный секретарь Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО в Иране.

Город выбран неслучайно – он насчитывает свыше 1700 исторических объектов, в том числе 330, зарегистрированных на национальном уровне, и один объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, ярко демонстрирующий аутентичную ирано-исламскую архитектуру.

Впрочем, Кашан = это не только история, он гармонично сочетает в себе науку, искусство и пустынную экосистему, что нашло отражение в его традиционной архитектуре.