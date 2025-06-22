Вестник Кавказа

В Иране задержали 26 шпионов

Граната
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Военным КСИР удалось выявить ячейку пособников Израиля в провинции Хузестан.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили о задержании 26 шпионов на юго-западе Ирана

Сообщается, что КСИР провел спецоперацию по выявлению пособников Израиля в провинции Хузестан. 

В пресс-службе военного подразделения отмечается, что спецагенты признались в саботаже и формировании панических настроений среди местного населения. В ходе обысков были выявлены средства связи, оружие,  а также взрывчатка. 

Отметим, что израильская разведка Моссад принимала активное участие в военном конфликте с Ираном. Так, в городе Рей было выявлено секретное производство дронов, которое курировала израильская спецслужба.

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