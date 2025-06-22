В Иране задержали 26 шпионов

Военным КСИР удалось выявить ячейку пособников Израиля в провинции Хузестан.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили о задержании 26 шпионов на юго-западе Ирана.

Сообщается, что КСИР провел спецоперацию по выявлению пособников Израиля в провинции Хузестан.

В пресс-службе военного подразделения отмечается, что спецагенты признались в саботаже и формировании панических настроений среди местного населения. В ходе обысков были выявлены средства связи, оружие, а также взрывчатка.

Отметим, что израильская разведка Моссад принимала активное участие в военном конфликте с Ираном. Так, в городе Рей было выявлено секретное производство дронов, которое курировала израильская спецслужба.