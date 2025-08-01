Вестник Кавказа

В Иране сменился глава Совета нацбезопасности

В Иране сменился глава Совета нацбезопасности
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Высшем совете национальной безопасности Ирана кадровые перестановки: вместо Али Акбара Ахмадиана пост главы структуры занял Али Лариджани.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о назначении на должность главы Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, информирует IRNA. 

Ранее Лариджани занимал пост советника верховного лидера Ирана. Главой Совета нацбезопасности был Али Акбар Ахмадиан. 

Напомним, что в Иране в ходе конфликта с Израилем выявили множество случаев диверсий в пользу еврейского государства, были задержаны десятки человек. Власти страны признали проблему с безопасностью внутри государства.

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