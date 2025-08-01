В Иране сменился глава Совета нацбезопасности

В Высшем совете национальной безопасности Ирана кадровые перестановки: вместо Али Акбара Ахмадиана пост главы структуры занял Али Лариджани.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о назначении на должность главы Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, информирует IRNA.
Ранее Лариджани занимал пост советника верховного лидера Ирана. Главой Совета нацбезопасности был Али Акбар Ахмадиан.
Напомним, что в Иране в ходе конфликта с Израилем выявили множество случаев диверсий в пользу еврейского государства, были задержаны десятки человек. Власти страны признали проблему с безопасностью внутри государства.