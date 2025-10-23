В Иране проходит военный чемпионат мира по стрельбе из лука

Адмирал ВМФ Ирана Хабиболла Сайяри, выступая на церемонии открытия мирового первенства военных лучников, заявил о желании Тегерана показать миру иранскую культуру и ценности.

Тегеран в эти дни принимает чемпионат мира по стрельбе из лука среди военных CISM 2025. На церемонии открытия выступил иранский адмирал Хабиболла Сайяри, посвятивший свою речь значимости физических нагрузок для солдат и офицеров.

Сайяри пояснил, что физподготовка лежит в основе боеготовности войск и заверил собравшихся, что иранская армия, уделяющая много внимания здоровью военнослужащих, готова дать отпор всем военным угрозам.

"Спорт жизненно важен для здоровья человека. Больное общество не может прогрессировать. В вооруженных силах спорт помогает нашей молодежи быть здоровой и способной обеспечить будущее страны"

– Хабиболла Сайяри

Чемпионат организован ВВС ИРИ и проходит на объектах иранской Федерации стрельбы из лука. Сайяри пояснил, что инициатива Тегерана о проведении состязаний связана с желанием показать миру не только мощь, но и культуру Исламской Республики, познакомить другие страны с ценностями и наследием Ирана.