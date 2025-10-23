Иран и Пакистан реанимируют грузоперевозки в Турцию

Через 1,5-2 месяца из Пакистана в Турцию вновь начнет ходить контейнерный железнодорожный состав через территорию Ирана. Об этом накануне договорились министры соответствующих ведомств Ирана и Пакистана.

На завершившемся накануне в Исламабаде саммите министров транспорта Азии и Ближнего Востока представители Ирана и Пакистана договорились о возвращении в эксплуатацию транзитного маршрута Исламабад-Стамбул через иранские территории. Стороны запланировали, что с начала зимы 2025 года по этому маршруту вновь будут ходить контейнеры поезда.

Договоренность была достигнута во время встречи на полях саммита министра дорог Ирана Фарзане Садег с группой пакистанских министров – Ханифом Аббаси (Минжелдор) Джамом Камалом Ханом (Минторг) и Абдулом Алим Ханом (Минсвязь).

Грузоперевозки из Пакистана в Турцию через Иран будут осуществляться по правилам Организации экономического сотрудничества, членами которой являются все три государства.

В связи с этим Пакистан обязался до конца 2025 года закончить ремонт железной дороги между Кветтой и Тафтаном, соединяющейся с иранскими железнодорожными путями. Министры Ирана и Пакистана в целом заявили о намерении интенсифицировать железнодорожное сообщение между своими странами, как грузовое, так и пассажирское.