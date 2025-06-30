В Иране подтвердили визит Пезешкиана в Армению

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в понедельник начнет визит в Армению, рассказал его советник Мехди Санаи. В программу визита входит участие в бизнес-форуме.

Иранский президент Масуд Пезешкиан в скором времени совершит визит в Ереван, сообщил его советник по политическим вопросам Мехди Санаи.

Визит начнется 18 августа и продлится два дня. Одна из его целей – укрепление армяно-иранских отношений. В ходе поездки будут подписаны армяно-иранские документы, в том числе торговые соглашения.

Во второй день визита, 19 августа, Пезешкиан примет участие в армяно-иранском бизнес-форуме.

Поездка продлится до 21 августа, затем президент Ирана отправится в Беларусь.

Кроме того, Санаи рассказал, что Пезешкиан получил приглашение стать участником саммита глав государств ШОС, который состоится в Китае.