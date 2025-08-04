В Иране одобрили законопроект о деноминации

Тегеран избавит национальную валюту от лишних нулей: правительство одобрило финансовую реформу.
Власти Ирана одобрили закон о деноминации, который подразумевает удаление лишних нулей с купюр национальной валюты, заявила представитель кабмина Исламской Республики Фатеме Мохаджерани.
"На сегодняшнем заседании кабинета правительства был одобрен проект по удалению четырех нулей с (купюр - ред.) национальной валюты страны"
– Фатеме Мохаджерани
Напомним, ранее в Иране заявили о денежной реформе, согласно которой национальная валюта "риал" будет заменена на "туман". Также сообщается, что в оборот поступит новая монета геран.