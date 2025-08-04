Вестник Кавказа

В Иране одобрили законопроект о деноминации

В Иране одобрили законопроект о деноминации
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тегеран избавит национальную валюту от лишних нулей: правительство одобрило финансовую реформу.

Власти Ирана одобрили закон о деноминации, который подразумевает удаление лишних нулей с купюр национальной валюты, заявила представитель кабмина Исламской Республики Фатеме Мохаджерани. 

"На сегодняшнем заседании кабинета правительства был одобрен проект по удалению четырех нулей с (купюр - ред.) национальной валюты страны"

– Фатеме Мохаджерани

Напомним, ранее в Иране заявили о денежной реформе, согласно которой национальная валюта "риал" будет заменена на "туман". Также сообщается, что в оборот поступит новая монета геран. 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1270 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.