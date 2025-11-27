В Иране назвали число сбитых самолетов и БПЛА противника в ходе 12-дневной войны

В Иране рассказали о поражении почти 200 самолетов и беспилотников в ходе 12-дневной войны с Израилем в июне.

Средства ПВО Ирана поразили около 200 воздушных целей противника в ходе 12-дневной войны с Израилем, об этом заявил бригадный генерал Реза Хадже.

Как отметил высокопоставленный офицер иранской армии, военные ИРИ косвенно противостояли силам 33 государств, которые оказали военную помощь Израилю.

Напомним, что 12-дневная война Ирана и Израиля произошла в июне этого года. ВВС Израиля атаковали ряд объектов на территории ИРИ, связанных с ядерной программой, Иран отвечал ракетными ударами. В конце противостояния на стороне Израиля выступили США, которые нанесли бомбовые удары по объектам в Иране.