В Иране назвали число сбитых самолетов и БПЛА противника в ходе 12-дневной войны

© Фото: ЦАХАЛ
В Иране рассказали о поражении почти 200 самолетов и беспилотников в ходе 12-дневной войны с Израилем в июне.

Средства ПВО Ирана поразили около 200 воздушных целей противника в ходе 12-дневной войны с Израилем, об этом заявил бригадный генерал Реза Хадже. 

Как отметил высокопоставленный офицер иранской армии, военные ИРИ косвенно противостояли силам 33 государств, которые оказали военную помощь Израилю. 

Напомним, что 12-дневная война Ирана и Израиля произошла в июне этого года. ВВС Израиля атаковали ряд объектов на территории ИРИ, связанных с ядерной программой, Иран отвечал ракетными ударами. В конце противостояния на стороне Израиля выступили США, которые нанесли бомбовые удары по объектам в Иране.

