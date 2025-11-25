Крупномасштабные учения КСИР Ирана прошли в Тегеране

Силы "Басидж" КСИР Ирана провели сегодня учения в столице республики. В них приняли участие десятки тысяч человек.

В четверг, 27 ноября, в Иране состоялись крупномасштабные учения, в которых приняли участие десятки тысяч членов иранских сил "Басидж" (добровольцев) Корпуса стражей исламской революции. Об этом пишут местные СМИ.

Учения проходили на территории кампуса университета Имама Хоссейна в Тегеране. Их посетили главнокомандующий КСИР Ахмад Вахиди, замначальника штаба Вооруженных сил Ирана Хоссейн Неджат и замначальника штаба "Саралла".

Какие именно маневры отрабатывались в ходе этих учений, на данный момент не сообщается.