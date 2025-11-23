Вестник Кавказа

Иранский КСИР обезвредил группу террористов

Карта Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В иранской провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны подразделения Корпуса стражей исламской революции обезвредили группу террористов, планировавших проведение терактов на территории страны.

Минувшей ночью в иранской провинции Систан и Белуджистан прошла  успешная антитеррористическая операция, сообщили в пресс-службе базы "Кудс" Сухопутных сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"Бойцы базы... после проведения разведывательных мероприятий успешно идентифицировали террористическую группу... и арестовали ее членов"

- пресс-служба КСИР

Были задержаны несколько членов ячейки одной из террористических группировок, этому предшествовала кропотливая и сложная разведывательная работа, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

У боевиков нашли два жилета смертников (пояса шахидов), предназначенные для проведения терактов - в пограничных регионах страны периодически возникают угрозы со стороны экстремистских группировок, добавили в пресс-службе.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
330 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.