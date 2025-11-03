Заговор против аятоллы: Иран объявил о готовящемся покушении на Хаменеи

Михаил Богданов

Министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб сообщил о раскрытии плана покушения на верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи. Новость появилась на фоне недавнего военного конфликта и глубокого внутреннего кризиса, что заставляет задуматься: кто и почему решился на такой шаг именно сейчас?

Кого Тегеран обвиняет в подготовке покушения?

Согласно заявлению министра Хатиба, на жизнь аятоллы покушаются Соединенные Штаты Америки и «сионистский режим», то есть Израиль.

История конфликта Ирана с Израилем корнями уходит в 1979 год, когда исламская революция превратила бывшего союзника в злейшего врага. Новая власть в Тегеране взяла курс на непризнание легитимности еврейского государства. С 1980-х годов началась опосредованная война, где Иран поддерживал антиизраильские движения, такие как «Хезболла» и ХАМАС. К 2025 году противостояние достигло пика, вылившись в прямые боевые действия.

Двенадцатидневная война в июне этого года стала самым масштабным открытым столкновением двух стран. Израиль нанес удары по тысячам целей в Иране, включая военную инфраструктуру и ядерные объекты, в то время как Иран ответил массированными ракетными обстрелами. В ходе этого конфликта Израиль целенаправленно устранял высшее военное руководство КСИР, что демонстрирует готовность наносить удары по ключевым фигурам иранского режима.

Министр Хатиб прямо связывает угрозу жизни Хаменеи с желанием «врагов» дестабилизировать ситуацию в стране, лишив ее «оси единства, победы и сопротивления».

Почему покушение готовится именно сейчас?

Выбор времени для предполагаемого покушения неслучаен. Иран, несмотря на заявления о победе в Двенадцатидневной войне, находится в крайне уязвимом положении.

До сих пор не ликвидированы и дают знать о себе последствия июньской войны. Хотя Иран заявил о нанесении серьезного ущерба противнику, его собственная военная и, что критически важно, ядерная инфраструктура понесли значительный урон. США прямо присоединились к конфликту, нанеся удары по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Устранение рахбара, являющегося верховным главнокомандующим, могло бы парализовать систему принятия решений в момент, когда Иран пытается восстановить свой потенциал. Добавилось и внутренних проблем. Иран переживает тяжелейший кризис водоснабжения. Резервуары вокруг Тегерана заполнены менее чем на 5%, и власти всерьез рассматривают возможность эвакуации 10-миллионной столицы. Экономика испытывает огромные трудности, рост цен на продукты продолжает бить рекорды. На этом фоне министр Хатиб обвиняет врагов в том, что они пытаются «раздувать отчаяние и неудовлетворенность» внутри страны. Внешние противники Исламской республики, как считают в Тегеране, не бездействуют. Как отметил Хатиб, враги перешли от стратегии «свержения» к стратегии «сдерживания с помощью растущего давления». Ликвидация Хаменеи могла бы стать кульминацией этой новой тактики, направленной на подрыв стабильности Ирана изнутри, не прибегая к полномасштабному вторжению.

Прецеденты покушений

Хотя информация о предыдущих попытках покушения на самого Али Хаменеи тщательно охраняется, история знает примеры политических убийств в высших эшелонах власти Ирана. Во время недавней Двенадцатидневной войны Израиль целенаправленно ликвидировал начальник Генштаба иранской армии Мохаммада Багери и командующего КСИР Хосейна Салами. Это доказывает, что высшее руководство страны рассматривается противником как легитимная военная цель.

Заявление министра Хатиба — не просто предупреждение о террористической угрозе. Это отражение глубины и остроты противостояния, в котором Иран видит себя осажденной крепостью. Угроза жизни верховному лидеру в условиях войны, экономического коллапса и экологической катастрофы призвана мобилизовать население и сплотить его вокруг власти перед лицом внешней и внутренней опасности. Ближний Восток в очередной раз оказывается на краю пропасти, где один неверный шаг может привести к непредсказуемым последствиям.