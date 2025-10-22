В ингушской Сунже заработает вторая очередь тепличного комплекса

Уже до конца текущего 2025 года в Ингушетии заработает вторая очередь современного тепличного комплекса "Сунжа", после чего общий объем производства продукции агрокомбината в год вырастет до 20 тысяч тонн.

В Ингушетии завершается строительство второй очереди тепличного комплекса "Сунжа" – первая, площадью в 10 га, была введена в 2019 году и давала 5 тыс т овощей в год, теперь же ее площадь вырастет до 22 га, а общий объем производства - до 20 тыс т ежегодно, что внесет значительный вклад в продовольственную безопасность республики, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Агрокомбинат "Сунжа" - важный шаг для продовольственной безопасности республики и укрепления агропромышленного потенциала. Мы продолжаем системную работу по привлечению инвестиций, созданию новых производств и улучшению условий для бизнеса"

- глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Новый агрокомбинат находится на завершающей стадии строительства – в него уже инвестировано 7,5 млрд рублей. Для обеспечения его работы параллельно возводится подстанция "Тихая", которая покроет всю потребность производства в электроэнергии, она тоже заработает к концу года, передает "Это Кавказ".

Новая подстанция станет гарантом стабильной работы всех технологических процессов - освещения, опыления, поддержания микроклимата в теплицах, благодаря ей агрокомбинат сможет работать круглый год, говорится в сообщении.