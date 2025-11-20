Вестник Кавказа

В Ингушетии приняли бюджет с дефицитом в 800 млн руб

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ингушетии приняли дефицитный бюджет на 2026 год. Расходы будут преобладать над доходами на 800 млн руб.

Доходы и расходы республиканского бюджета спланировали в Ингушетии на грядущий год. Доходная часть бюджета составит 41,9 млрд руб, расходы республики запланированы в размере 42,7 млрд руб, рассказал глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Согласно проекту нового бюджета, дефицит составит 800 млн рублей, что объясняется, по словам Калиматова, долговыми обязательствами республики. Наиболее значительные поступления ожидают социальную сферу. 

"Мы четко осознаем все вызовы, включая кредиторскую задолженность прошлых лет, которую планомерно погашаем. При этом главной задачей остаются социальные обязательства — зарплаты, выплаты, поддержка здравоохранения, образования, строительство социальных объектов — будут исполнены в полном объеме"

– Махмуд-Али Калиматов

Ранее Калиматов рассказал, что Ингушетия стала лидером по трем нацпроектам. В частности, власти республики направили на социальную сферу и туризм свыше 4 млрд.

