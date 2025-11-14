В Ингушетии откроют музей Гражданской войны

Комплекс Нижний Пуй в Ингушетии станет площадкой для музея Гражданской войны, который откроет свои двери в 2026 году.

В Ингушетии в следующем году откроется музей Гражданской войны. Экспозиция, посвященная эпохальным событиям 1918-1920 годов, будет сформирована в стенах комплекса Нижний Пуй, рассказал гендиректор школы каменщиков-реставраторов "Наследие" Рамзан Султыгов.

По словам Султыгова, значительная часть выставки будет посвящена деятельности революционера и советского партийного функционера Серго Орджоникидзе. Музейный комплекс также получит имя этого исторического деятеля.

"В одной из башен жил Серго Орджоникидзе. Мы отреставрировали эту башню и сделали там археологический музей. Сейчас планируем перевести его в другую башню, которую также реставрируем, и разместить там макеты оружия того времени: маузеры, пистолеты и винтовки"

– Рамзан Султыгов

По словам Султыгова, на руках у исследователей более 1 тыс артефактов, которые подготавливаются для экспонирования, передает ТАСС.