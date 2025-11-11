Новый спорткомплекс открылся в Ингушетии

Олимпийские чемпионы приняли участие в открытии нового спорткомплекса в Ингушетии. Он располагается в одном из сельских поселений Назрановского района.

В Назрановском районе Ингушетии состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Об этом информирует пресс-служба главы региона Махмуда-Ади Калиматова.

ФОК находится в сельском поселении Барсуки.

"Вместе с олимпийскими чемпионами Назиром Манкиевым и Хасаном Халмурзаевым открыл новый физкультурно-оздоровительный комплекс в сельском поселении Барсуки"

– Махмуд-Али Калиматов

Он подчеркнул, что это первый ФОК в муниципалитете, где проживает свыше 11 тыс человек.

Строительство объекта обошлось в 194 млн рублей, из которых более 192 млн рублей выделены из федерального бюджета.

ФОК оснащен современным оборудованием для занятий спортом.