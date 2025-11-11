Вестник Кавказа

Новый спорткомплекс открылся в Ингушетии

ФОК в поселении Барсуки в Назрановском районе Ингушетии
© Фото: сайт правительства Ингушетии
Олимпийские чемпионы приняли участие в открытии нового спорткомплекса в Ингушетии. Он располагается в одном из сельских поселений Назрановского района.

В Назрановском районе Ингушетии состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Об этом информирует пресс-служба главы региона Махмуда-Ади Калиматова.

ФОК находится в сельском поселении Барсуки.

"Вместе с олимпийскими чемпионами Назиром Манкиевым и Хасаном Халмурзаевым открыл новый физкультурно-оздоровительный комплекс в сельском поселении Барсуки"

– Махмуд-Али Калиматов

Он подчеркнул, что это первый ФОК в муниципалитете, где проживает свыше 11 тыс человек.

Строительство объекта обошлось в 194 млн рублей, из которых более 192 млн рублей выделены из федерального бюджета.

ФОК оснащен современным оборудованием для занятий спортом.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
655 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.