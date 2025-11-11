Новый спорткомплекс открылся в Ингушетии

Олимпийские чемпионы приняли участие в открытии нового спорткомплекса в Ингушетии. Он располагается в одном из сельских поселений Назрановского района.
В Назрановском районе Ингушетии состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Об этом информирует пресс-служба главы региона Махмуда-Ади Калиматова.
ФОК находится в сельском поселении Барсуки.
"Вместе с олимпийскими чемпионами Назиром Манкиевым и Хасаном Халмурзаевым открыл новый физкультурно-оздоровительный комплекс в сельском поселении Барсуки"
– Махмуд-Али Калиматов
Он подчеркнул, что это первый ФОК в муниципалитете, где проживает свыше 11 тыс человек.
Строительство объекта обошлось в 194 млн рублей, из которых более 192 млн рублей выделены из федерального бюджета.
ФОК оснащен современным оборудованием для занятий спортом.