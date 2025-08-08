Вестник Кавказа

В Ингушетии благоустроили территорию возле старинного родника

Ингушетия
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии мастера-каменщики благоустроили территорию возле старинного родника.

В Назрановском районе Ингушетии облагородили территорию возле старейшего в районе родника. Здесь появились зона для отдыха, беседки, а также дорожки из камня. 

Проект по благоустройство был реализован мастерами школы каменщиков "Наследие", которая занимается восстановлением древних ингушских башен. 

"В ингушском селе Али-Юрт отреставрировали один из старейших родников и благоустроили прилегающую территорию для местных жителей и туристов республики. Идея, реализованная школой мастеров-каменщиков "Наследие" совместно с общественным проектом "Безликие", позволила не только восстановить исторический источник воды, но и создать живописное место отдыха"

– пресс-служба "Наследие". 

Работы заняли полтора месяца. Теперь жители района получили восстановленный источник питьевой воды, который использовался еще в середине прошлого века. а также комфортную зону для отдыха, передает "Интерфакс".

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
515 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.