В Ингушетии благоустроили территорию возле старинного родника

В Ингушетии мастера-каменщики благоустроили территорию возле старинного родника.

В Назрановском районе Ингушетии облагородили территорию возле старейшего в районе родника. Здесь появились зона для отдыха, беседки, а также дорожки из камня.

Проект по благоустройство был реализован мастерами школы каменщиков "Наследие", которая занимается восстановлением древних ингушских башен.

"В ингушском селе Али-Юрт отреставрировали один из старейших родников и благоустроили прилегающую территорию для местных жителей и туристов республики. Идея, реализованная школой мастеров-каменщиков "Наследие" совместно с общественным проектом "Безликие", позволила не только восстановить исторический источник воды, но и создать живописное место отдыха"

– пресс-служба "Наследие".

Работы заняли полтора месяца. Теперь жители района получили восстановленный источник питьевой воды, который использовался еще в середине прошлого века. а также комфортную зону для отдыха, передает "Интерфакс".