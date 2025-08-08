Ингушетия стала аутсайдером России по сдаче домов в аренду

В каких регионах России выгоднее всего сдавать частные дома? Лучше всего оказалось сдавать дома в Коми, хуже всего – в Ингушетии.

Портал "Мир квартир" подсчитал доходность от сдачи частных домов в разных регионах России, выяснилось, что наименьший доход такой бизнес приносит в Ингушетии.

"При расчетах предполагалось, что дом будет сдаваться все 12 месяцев в году… Больше всего арендодателей разочаруют частные дома в Ингушетии - там они дают всего 2,7% годовых, а окупаются 36,9 года"

При этом самая большая доходность в Коми: 18,6% и срок окупаемости 5,4 года. Также выгодно можно сдавать частные дома в Псковской области – 18,3% и 5,5 года, в Архангельской области – 17,9% и 5,6 года.

На Северном Кавказе сдача коттеджей в целом не слишком прибыльна:

Дагестан - доходность 3,4%, окупаемость за 29,5 лет

Кабардино-Балкария - 4,8%, окупаемость 20,7 лет.

Похожая ситуация и в мегаполисах: в Москве – 5,1% и 19,7 лет, в Санкт-Петербурге – 5,3% и 19 лет, пишет ТАСС.