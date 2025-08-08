Ингушетия стала аутсайдером России по сдаче домов в аренду

Портал "Мир квартир" подсчитал доходность от сдачи частных домов в разных регионах России, выяснилось, что наименьший доход такой бизнес приносит в Ингушетии.
"При расчетах предполагалось, что дом будет сдаваться все 12 месяцев в году… Больше всего арендодателей разочаруют частные дома в Ингушетии - там они дают всего 2,7% годовых, а окупаются 36,9 года"
– сообщение
При этом самая большая доходность в Коми: 18,6% и срок окупаемости 5,4 года. Также выгодно можно сдавать частные дома в Псковской области – 18,3% и 5,5 года, в Архангельской области – 17,9% и 5,6 года.
На Северном Кавказе сдача коттеджей в целом не слишком прибыльна:
- Дагестан - доходность 3,4%, окупаемость за 29,5 лет
- Кабардино-Балкария - 4,8%, окупаемость 20,7 лет.
Похожая ситуация и в мегаполисах: в Москве – 5,1% и 19,7 лет, в Санкт-Петербурге – 5,3% и 19 лет, пишет ТАСС.