Аэропорт "Магас" в Ингушетии уйдет с молотка

На аукцион будут выставлены 100% акций аэропорта "Магас". Власти Ингушетии не в состоянии обеспечить развитие воздушной гавани, которая нуждается в ремонте.

В Ингушетии в частную собственность перейдет аэропорт "Магас", об этом стало известно из сообщения правительства республики.

"Правительством Ингушетии принято решение о продаже 100% акций акционерного общества "Международный Аэропорт Магас" им. С.С. Осканова... Продажа акций будет проведена на открытых электронных торгах в форме аукциона"

– сообщение

Начальная цена составит 250 млн рублей. В рамках госсобственности руководство Ингушетии не смогло обеспечить развитие аэропорта.

"За последние пять лет из бюджета республики на поддержку аэропорта было выделено более 400 миллионов рублей. Эти средства позволили сохранить функционирование объекта, но не обеспечили возможности для его качественного развития"

– сообщение

В настоящее время аэропорт "Магас" обслуживает в день всего один рейс, при этом на содержание воздушной гавани в год уходит 100 млн рублей бюджетных средств.

"Аэропорт не в состоянии обеспечить собственное развитие. Ключевая инфраструктура устарела и требует капитального ремонта"

– сообщение

В правительстве Ингушетии добавили, что ВПП и оборудование аэродрома используются аэропортом на условиях аренды, они находятся в федеральной собственности.