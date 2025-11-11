В инфраструктуру Кисловодска инвестировали почти 3 млрд рублей

В Минэкономразвитии Ставрополья рассказали о значительных инвестициях в инфраструктуру Кисловодска. Также в ведомстве заявили о росте турпотока в городе.

В развитие инфраструктуры Кисловодска вложили порядка 2,9 млрд рублей, сообщил глава краевого Минэкономразвития Антон Доронин.

Как отметил Доронин, средства направлены в проекты культурного центра, бассейна, музыкальной школы, больницы, а также зоны отдыха. Также ожидается модернизация гидротехнического объекта.

По словам главы ведомства, город принял за первые шесть месяцев года более 250 тыс туристов, что превысило показатели прошлого года почти на 13%.

Ранее стало известно, что курортный город получит свыше 100 млн рублей на создание туристского центра с общественным пространством.