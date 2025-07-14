В ХАМАС заявили об отсутствии прогресса в переговорах с Израилем

Израиль и ХАМАС ведут переговоры через посредников, однако вопрос о выводе войск ЦАХАЛ из Газы является камнем преткновения для сторон.

В ХАМАС заявили, что Израиль намерен продолжать удерживать военным путем территорию сектора Газа, Тель-Авив не представил нового плана вывода израильских войск, сообщил член политбюро палестинского движения Бассем Наим.

"Израиль до сих пор не представил никаких новых или пересмотренных карт, касающихся вывода войск из Газы"

– Бассем Наим

Как отметили в ХАМАС, это обстоятельства тормозит продвижение переговорного процесса.

Ранее Израиль представлял свою позицию относительно вывода войск из Газы, однако ХАМАС она не устроила. В палестинском движении усмотрели в планах Израиля передислокацию сил с сохранением контроля над частью территории анклава.