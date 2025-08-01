В ХАМАС заявили о готовности к переговорам

The National: ХАМАС готовится к переговорам, которые положат конец военному конфликту в Газе.

Как пишет газета The National, руководство ХАМАС согласно на проведение переговоров для всеобъемлющего урегулирования в Газе. Также в палестинском движении готовы отпустить израильских заложников.

Сообщается, что стороны готовы вернуться за стол переговоров через посредников в Катаре. Диалог также подготавливается в ходе очных встреч.

По информации СМИ, стороны планируют договориться о соглашении в течение 60-дневного перемирия.

Ранее The New York Times сообщал, что США и Израиль планируют выдвинуть ХАМАС ультиматум. Согласно требованиям, палестинские радикалы должны освободить заложников и сложить оружие. В противном случае еврейское государство пообещало расширить военную операцию в Газе.