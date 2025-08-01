Вестник Кавказа

В ХАМАС заявили о готовности к переговорам

Рукопожатие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
The National: ХАМАС готовится к переговорам, которые положат конец военному конфликту в Газе.

Как пишет газета The National, руководство ХАМАС согласно на проведение переговоров для всеобъемлющего урегулирования в Газе. Также в палестинском движении готовы отпустить израильских заложников. 

Сообщается, что стороны готовы вернуться за стол переговоров через посредников в Катаре. Диалог также подготавливается в ходе очных встреч. 

По информации СМИ, стороны планируют договориться о соглашении в течение 60-дневного перемирия. 

Ранее The New York Times сообщал, что США и Израиль планируют выдвинуть ХАМАС ультиматум. Согласно требованиям, палестинские радикалы должны освободить заложников и сложить оружие. В противном случае еврейское государство пообещало расширить военную операцию в Газе.

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