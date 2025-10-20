Вестник Кавказа

В грузинской столице стартует "Тбилисский форум Шелкового пути"

Здание парламента
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В столице Грузии начинает работу "Тбилисский форум Шелкового пути". В торжественном открытии примет участие премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

"Тбилисский форум Шелкового пути" открывает двери для участников в грузинской столице. Торжественная церемония в Тбилисском государственном театре оперы и балета имени Закария Палиашвили ознаменует начало конгресса. Ожидается, что старт мероприятию даст председатель правительства Грузии Ираклий Кобахидзе.

Форум пройдет уже в пятый раз. На участие в его мероприятиях подано около 2 тыс заявок. Главная тема предстоящего двухдневного конгресса - "Инвестируй в связность – развивайся в стабильности".

Среди гостей форума - политики и представители бизнеса, крупных корпораций, а также эксперты международного уровня. На площадках мероприятия заявлены темы торговли, транспорта, логистики. Ожидается, что спикеры представят инновационные проекты в различных областях экономики.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1165 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.