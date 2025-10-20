В грузинской столице стартует "Тбилисский форум Шелкового пути"

В столице Грузии начинает работу "Тбилисский форум Шелкового пути". В торжественном открытии примет участие премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

"Тбилисский форум Шелкового пути" открывает двери для участников в грузинской столице. Торжественная церемония в Тбилисском государственном театре оперы и балета имени Закария Палиашвили ознаменует начало конгресса. Ожидается, что старт мероприятию даст председатель правительства Грузии Ираклий Кобахидзе.

Форум пройдет уже в пятый раз. На участие в его мероприятиях подано около 2 тыс заявок. Главная тема предстоящего двухдневного конгресса - "Инвестируй в связность – развивайся в стабильности".

Среди гостей форума - политики и представители бизнеса, крупных корпораций, а также эксперты международного уровня. На площадках мероприятия заявлены темы торговли, транспорта, логистики. Ожидается, что спикеры представят инновационные проекты в различных областях экономики.