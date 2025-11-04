В Грузии задержан экс-заместитель главы департамента дорог по делу о хищении

Бывший заместитель главы дорожного департамента Грузии оказался в центре внимания правоохранителей после обрушения моста. Чиновника задержали.

Прокуратура Грузии задержала экс-заместителя главы дорожного департамента страны Левана Купаташвили, который проходит фигурантом по делу о крушении моста в 2023 году, передают грузинские СМИ.

Обрушение моста произошло на трассе Самтредиа-Григолети два года назад. Согласно материалам дела, Купаташвили был причастен к приему объекта строительства, который был выполнен с многочисленными нарушениями.

Также Купаташвили получил более 1 млн лари за привлечение к работам международного эксперта, который не появился на объекте. Компания, которая реализовывала проект, получила почти 4 млн лари за проведение работ, которые не соответствовали стандартам.

Еще порядка 12 млн лари было потрачено на восстановительные работы.

Фигурантами дела стали пять человек. Расследование проводится по статьям о мошенничестве, хищении, подделке документов и превышении должностных полномочий.