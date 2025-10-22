В Грузии заявили о неизменной политике в отношении ЕС

Политика Грузии в отношении Евросоюза остается неизменной, при этом вступление в ЕС для страны будет полезным в том случае, если в ближайшие годы произойдут перемены в европейской бюрократии, заявил премьер Грузии.

Присоединение к ЕС может быть полезным для Грузии, но лишь в том случае, если изменится европейская бюрократия, об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Отчет Европейского Союза о расширении по Грузии опубликуют 4 ноября, сообщил ранее посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. Он уточнил, что в документе ЕК опишет события в Грузии в 2024-2025 годах и их связи со стремлением Грузии войти в состав ЕС.

"Если перейдут к прагматичной политике, это будет очень хорошо. Если нет, то будем следовать тому процессу, которому следовали до сих пор. Мы ждем 2030 года и надеемся, что до этого в европейской бюрократии изменятся подходы"

– Ираклий Кобахидзе

Пока политика Грузии остается неизменной, отметил он. При этом если бюрократия в Европе претерпит изменения в ближайшие годы, присоединение к Союзу будет полезно Грузии, добавил премьер.

"Надеемся, что до 2030 года изменится сама европейская бюрократия. В таком случае для Грузии будет полезно вступление в Евросоюз"

– Ираклий Кобахидзе

Напомним, в прошлом году отношение ЕС к Грузии изменилось, причиной стало принятие ряда законов и выборы, результаты которых в Брюсселе не принимают. В настоящее время встречи между Евросоюзом и Грузией на высоком уровне не проводятся.