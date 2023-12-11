В Грузии стал популярен внутренний туризм

В Грузии растет число внутренних туристов. В третьем квартале этого года их количество выросло на 9,2%. В среднем в месяц по Грузии путешествовали более 1,4 млн жителей страны.

Количество внутренних туристов в Грузии увеличилось на 9,2% в третьем квартале текущего года, сообщает пресс-служба Национальной службы статистики Грузии.

В ведомстве заявили, что в среднем в месяц по стране путешествовали более 1,4 млн внутренних туристов. Они совершили свыше 1,7 млн поездок в другие населенные пункты, из них 822,2 тыс имели туристическую цель.

Основная часть внутренних туристов - жители страны от 31 до 50 лет (35,7% от общего числа). Главными направлениями были Тбилиси, Имерети и Аджария.

Стоит отметить, что чаще всего граждане выбирались за пределы своего дома к друзьям и родственникам. Кроме того, популярными были поездки на лечение и шопинг.