Премьер Грузии похвастался доходами страны от туризма

Премьер Грузии заявил, что доходы страны от туризма увеличились в 2,5 раза. Он отметил, что аэропорты страны обслужат свыше 6 млн пассажиров, а число компаний возросло.

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили рассказал об увеличении доходов страны от туристической сферы. По его словам, доходы от туризма возросли в 2,5 раза.

Он отметил, что в 2022 году доходы страны от туризма составили $3,5 млрд, однако только за три квартала текущего года Грузия заработала от туризма $3,3 млрд.

Гарибашвили также сообщил, что до конца этого года грузинские аэропорты примут порядка 6,6 млн туристов, а доход составит $4,4 млрд.

Помимо этого, глава правительства подчеркнул, что за 11 лет количество авиаперевозчиков в стране выросло почти в два раза - с 28 компаний в 2012 году до 50 в 2023 году. Сегодня они совершают полеты по 67 направлениям.