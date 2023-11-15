В Грузии сравнили антироссийские санкции с "выстрелом в ногу"

В парламенте Грузии назвали введение санкций в отношении России выстрелом в ногу. Это истина, о которой знают как в Грузии, так и за ее пределами.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили сравнил введение антироссийских санкций с выстрелом в ногу.

"Если сегодня какой-либо представитель России скажет, что солнце восходит с востока, нам надо сказать, что это не так? Противиться этому? То, что введение санкций является выстрелом в собственную ногу, является истиной"

- Шалва Папуашвили

Он отметил, что это истина, о которой знают не только в Грузии, но и за ее пределами.

Папуашвили подчеркнул, что грузинские власти действуют исключительно в интересах собственного народа.