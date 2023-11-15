В Грузии сравнили антироссийские санкции с "выстрелом в ногу"

В парламенте Грузии назвали введение санкций в отношении России выстрелом в ногу. Это истина, о которой знают как в Грузии, так и за ее пределами.
Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили сравнил введение антироссийских санкций с выстрелом в ногу.
"Если сегодня какой-либо представитель России скажет, что солнце восходит с востока, нам надо сказать, что это не так? Противиться этому? То, что введение санкций является выстрелом в собственную ногу, является истиной"
- Шалва Папуашвили
Он отметил, что это истина, о которой знают не только в Грузии, но и за ее пределами.
Папуашвили подчеркнул, что грузинские власти действуют исключительно в интересах собственного народа.
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