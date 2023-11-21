В Грузии сообщили об отсутствии инцидентов с россиянами за полтора года

В Грузии за последние полтора года не произошло ни одного проблемного эпизода с участием россиян. Такое заявление сделал в понедельник спикер парламента республики.
"Что касается пребывания россиян в Грузии, то прошло полтора года и не было ни одного эксцесса, в том числе между гражданами России и Украины..."
– Шалва Папуашвили
Он обратил внимание на то, что за указанный период не было ничего, что угрожало бы безопасности страны.
"Общий контроль над ситуацией с безопасностью в стране находится на самом высоком уровне. Инцидентов с участием российских граждан не было"
– спикер парламента
Кроме того, он указал на то, что оппозиция и ряд неправительственных организаций стремятся запустить ксенофобскую кампанию, однако граждане страны не поддаются на подобные вещи.