В Грузии сообщили об отсутствии инцидентов с россиянами за полтора года

Спикер грузинского парламента рассказал, что за полтора года в республике не было никаких инцидентов с россиянами. По его словам, безопасность в стране в настоящее время находится на высочайшем уровне.

В Грузии за последние полтора года не произошло ни одного проблемного эпизода с участием россиян. Такое заявление сделал в понедельник спикер парламента республики.

"Что касается пребывания россиян в Грузии, то прошло полтора года и не было ни одного эксцесса, в том числе между гражданами России и Украины..."

– Шалва Папуашвили

Он обратил внимание на то, что за указанный период не было ничего, что угрожало бы безопасности страны.

"Общий контроль над ситуацией с безопасностью в стране находится на самом высоком уровне. Инцидентов с участием российских граждан не было"

– спикер парламента

Кроме того, он указал на то, что оппозиция и ряд неправительственных организаций стремятся запустить ксенофобскую кампанию, однако граждане страны не поддаются на подобные вещи.