Вестник Кавказа

В Грузии рассчитывают на перезапуск отношений с США после отставки Данниган

Здание МИД Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Министр иностранных дел Грузии Бочоришвили прокомментировала отставку посла США в республике.

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что отставка посла США в Грузии Робин Данниган может запустить процесс перезапуска отношений между Тбилиси и Вашингтоном. 

"Я не знаю, какова причина ухода посла. Нам известно лишь то, что было заявлено самим послом. Факт, что у США сегодня есть возможность назначить нового представителя в Грузии, а это означает, что у нас есть шанс начать отношения с чистого листа"

– Мака Бочоришвили

Напомним, что Робин Данниган объявила об уходе с поста диппредставителя США в Грузии 5 июня. По словам дипломата, решение является ее личной инициативой.

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