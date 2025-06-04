В Грузии рассчитывают на перезапуск отношений с США после отставки Данниган

Министр иностранных дел Грузии Бочоришвили прокомментировала отставку посла США в республике.
Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что отставка посла США в Грузии Робин Данниган может запустить процесс перезапуска отношений между Тбилиси и Вашингтоном.
"Я не знаю, какова причина ухода посла. Нам известно лишь то, что было заявлено самим послом. Факт, что у США сегодня есть возможность назначить нового представителя в Грузии, а это означает, что у нас есть шанс начать отношения с чистого листа"
– Мака Бочоришвили
Напомним, что Робин Данниган объявила об уходе с поста диппредставителя США в Грузии 5 июня. По словам дипломата, решение является ее личной инициативой.