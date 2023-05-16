В Грузии проходят два митинга с требованием отказаться о возобновления полетов в Россию

Опубликовано: 20:36, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

В столице Грузии вечером во вторник организовали два мирных митинга против восстановления авиасообщения с Россией. Один из них проходит возле правительства, а второй – у парламента.

Сегодня вечером в Тбилиси проходят две мирные акции протеста, участники которых призывают руководство Грузии не возобновлять прямое авиасообщение с Россией.

Акция №1

Одна из них организована оппозиционной партией "Европейская Грузия". Собравшиеся возле здания правительства демонстрируют билеты, на которых изображен самолет и по-русски написано "Тбилиси – Москва". Организаторы поясняют, что руководство страны может с помощью этих билетов попасть в РФ и остаться там.

Акция №2

Еще один митинг проходит примерно в одном километре от первого. В нем преимущественно участвуют молодежные гражданские активисты. Они принесли с собой плакаты, осуждающие восстановление полетов между странами.