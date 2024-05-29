В Грузии опровергли задержку в строительстве порта Анаклия

Создание глубоководного порта Анаклия в Грузии не откладывается – строительные работы уже стартовали и продолжаются сейчас. В то же время, подписание соглашения пока не состоялось – по объективным причинам, заявили в Тбилиси.

Строительство глубоководного порта Анаклия не задерживается и не переносится, заявил премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе.

"На самом деле ничего не откладывается по одной простой причине: работы уже начаты"

– Кобахидзе

В то же время он признал, что соглашение с китайско-сингапурским консорциумом все еще не подписано, хотя это могло было бы быть сделано. Тем не менее, премьер уточнил, что подписание пока не состоялось по объективным причинам.

Более того, обратил внимание Кобахидзе, отсутствие подписанного документа никак не сказывается на процессе строительства.

Стоит отметить, что строительные работы на месте будущего порта стартовали еще в сентябре прошлого года.