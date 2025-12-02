Вестник Кавказа

В Грузии назвали показатели инфляции в ноябре

Покупатель на рынке в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ноябре в Грузии зафиксирована годовая инфляция в 4,8%. Больше всего выросли цены на продукты.

Годовая инфляция в Грузии в ноябре фиксируется на уровне 4,8%. Это чуть выше прогнозируемых показателей в 3%, информирует Сакстат. 

Наиболее значительно прибавили в цене продукты и безалкогольные напитки – 10%. Также на 8% поднялись цены на медицинские услуги, выросла стоимость отдыха в гостиницах – на 7%. Алкоголь стал дороже на 4,4%. 

В некоторых секторах, однако, фиксируется снижение цен. Так, на 4% стала доступнее связь, на 1,5% упали цена на мебель. 

Отметим, что в октябре в Грузии зафиксирована инфляция в размере 5,2%.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
830 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.