В Грузии назвали показатели инфляции в ноябре

В ноябре в Грузии зафиксирована годовая инфляция в 4,8%. Больше всего выросли цены на продукты.

Годовая инфляция в Грузии в ноябре фиксируется на уровне 4,8%. Это чуть выше прогнозируемых показателей в 3%, информирует Сакстат.

Наиболее значительно прибавили в цене продукты и безалкогольные напитки – 10%. Также на 8% поднялись цены на медицинские услуги, выросла стоимость отдыха в гостиницах – на 7%. Алкоголь стал дороже на 4,4%.

В некоторых секторах, однако, фиксируется снижение цен. Так, на 4% стала доступнее связь, на 1,5% упали цена на мебель.

Отметим, что в октябре в Грузии зафиксирована инфляция в размере 5,2%.