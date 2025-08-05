В Грузии фармкомпании оштрафовали за наценки на лекарства

Крупные фармкомпании Грузии заплатят более 500 млн лари за неоправданные наценки на лекарственную продукцию.
Четверка крупных грузинских компаний в области фармацевтики получила штрафы за нарушение антимонопольного законодательства, информирует Национальное агентство конкуренции и защиты прав потребителей Грузии.
Контролирующий орган выявил неоправданное завышение цен на ряд препаратов. Сотрудники госоргана выявили факты наценок, которые не были вызваны издержками на производство и логистику.
Общая сумма штрафов составила свыше 500 млн лари ($207 тыс).