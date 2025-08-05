Вестник Кавказа

В Грузии фармкомпании оштрафовали за наценки на лекарства

В Грузии фармкомпании оштрафовали за наценки на лекарства
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крупные фармкомпании Грузии заплатят более 500 млн лари за неоправданные наценки на лекарственную продукцию.

Четверка крупных грузинских компаний в области фармацевтики получила штрафы за нарушение антимонопольного законодательства, информирует Национальное агентство конкуренции и защиты прав потребителей Грузии. 

Контролирующий орган выявил неоправданное завышение цен на ряд препаратов. Сотрудники госоргана выявили факты наценок, которые не были вызваны издержками на производство и логистику. 

Общая сумма штрафов составила свыше 500 млн лари ($207 тыс).

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
545 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.