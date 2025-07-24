Грузия вошла в топ-5 стран для отдыха молодых пар

Интерес к Грузии растет – страна вошла в пятерку любимых направлений молодых российских пар.

Грузия вошла в топ-5 самых популярных зарубежных стран среди молодых российских пар. Об этом говорят данные сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

В 2025 году на нее пришлось 7,5% всех летних бронирований. По популярности она уступила только Турции, Японии и Китаю, оставив позади Абхазию, Южную Корею, Вьетнам и Италию.

Причины такой популярности понятны: это страна, где можно за один отпуск увидеть горные вершины, тропические пляжи и древние монастыри. Грузия предлагает не только красивые виды, но и гостеприимную атмосферу, разнообразную кухню, доступные цены и богатую культуру.

Особенно востребованы Батуми и Кутаиси – города, где соединяются природа, история и современные удобства. Молодые пары ценят возможность совместить романтику прогулок по улочкам старых кварталов с морским отдыхом и вылазками в горы.

Внутри страны легко путешествовать: из одного региона в другой можно доехать на маршрутке всего за 20 лари (около 600 руб). В горах – десятки природных маршрутов, минеральные источники, каньоны и водопады. Одни только монастыри Гелати и Моцамета под Кутаиси способны стать центром романтического путешествия.

По данным онлайн-агрегатора, средний чек на проживание за рубежом этим летом снизился с 37,5 до 34,9 тыс руб. При этом по России пары стали тратить больше, выбирая более комфортный отдых – около 18,6 тыс руб за проживание в двухместном номере (15,8 тыс руб в 2024 году). Несмотря на рост расходов, молодые пары в 2025 году стали чаще путешествовать по России.