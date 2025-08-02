Грузия вошла в топ стран для гастрономического туризма

Сервис Onlinetours составил рейтинг стран для гастрономического туризма на основании опроса российских туристов.

Назван рейтинг стран для гастрономического туризма, который был составлен платформой Onlinetours на основании предпочтений российских туристов.

Первое место в рейтинге заняла Италия с результатом 40%. Туристическая платформа отметила высокий спрос на туры в эту европейскую страну, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения с РФ.

Вторая строчка рейтинга досталась Грузии. Отведать блюда национальной кухни страны отправились бы около 25% респондентов. Отмечается рост популярности страны на 10% за первое полугодие 2025 года по сравнению с первыми месяцами прошлого года.

Порядка 20% выбрали Таиланд, который занял в рейтинге третье место, передает РИА Новости.