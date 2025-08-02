Вестник Кавказа

Грузия вошла в топ стран для гастрономического туризма

Грузия вошла в топ стран для гастрономического туризма
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сервис Onlinetours составил рейтинг стран для гастрономического туризма на основании опроса российских туристов.

Назван рейтинг стран для гастрономического туризма, который был составлен платформой Onlinetours на основании предпочтений российских туристов. 

Первое место в рейтинге заняла Италия с результатом 40%. Туристическая платформа отметила высокий спрос на туры в эту европейскую страну, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения с РФ. 

Вторая строчка рейтинга досталась Грузии. Отведать блюда национальной кухни страны отправились бы около 25% респондентов. Отмечается рост популярности страны на 10% за первое полугодие 2025 года по сравнению с первыми месяцами прошлого года. 

Порядка 20% выбрали Таиланд, который занял в рейтинге третье место, передает РИА Новости.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1280 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.