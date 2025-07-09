В Грузии до конца года заработают пятнадцать новых амбулаторий

Уже до конца текущего 2025 года в регионах Грузии заработают 15 новых амбулаторий, которые обеспечат жителей удаленных регионов страны качественными медицинскими услугами.

Вскоре жителям удаленных сел Грузии не придется ездить в крупные города, чтобы получить качественную медицинскую помощь – амбулатории в рамках программы "Сельский врач", которая обеспечивает население услугами семейного доктора, будут построены в 15 селах по всей стране, сообщили в пресс-службе грузинского Минздрава.

В стране с 2019 года действует масштабная программа правительства Грузии по строительству амбулаторий и центров неотложной медицинской помощи, только в первый год ее работы было отремонтировано до 300 амбулаторий, передает Sputnik Грузия.

"Новые амбулатории строятся и оснащаются в соответствии с современными стандартами, что позволит существенно расширить доступ к профилактической медицине"

- глава Минздрава Грузии Михаил Сарджвеладзе

Новые амбулатории покроют потребность населения услугами семейного доктора непосредственно в родных селах. Это особенно важно для профилактики и раннего выявления хронических заболеваний, добавил министр.