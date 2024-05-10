Вестник Кавказа

В Грузии 17 мая объявлено выходным днем

В Грузии 17 мая объявлено выходным днем
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Праздничный выходной день в Грузии введен 17 мая. В этот день в стране отмечается День семьи. В пятнице в Тбилиси состоится шествие по случаю праздника.

В Грузии появился новый официальный праздник, на который в стране объявлен выходной - День сплоченности и святости семьи.

Праздник отмечается в Грузии ежегодно уже десять лет 17 мая. Праздник был учрежден по инициативе Грузинской Православной церкви в 2014 году.

С этого года День семьи будет нерабочим. Таким образом, в пятницу у жителей Грузии ожидается выходной день.

По случаю Дня семьи в грузинской столице пройдет массовое шествие. Оно начнется в полдень у храма Кашвети.

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