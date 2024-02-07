В горящем дворе "Известия холл" рухнул купол здания

Пожар в центре Москвы набирает силу – во дворе здания "Известия холл" рухнул купол одного из металлических строений, ситуацию усугубляет то, что в нем могут находиться газовые баллоны: велика вероятность их детонации из-за высокой температуры.

Купол строения обрушился внутри двора горящего в центре Москвы здания "Известия холл", сообщили в оперативных службах.

"В настоящее время в результате пожара внутри двора здания "Известия холл" обрушился купол металлического строения. Там, возможно, находятся газовые баллоны"

- Главк МЧС Москвы

Огнем охвачены три выселенных металлических здания на внутридворовой территории, добавили в ведомстве.

Рядом со зданием находятся около 25 машин оперативных служб, территория у входа оцеплена. Со стороны Пушкинской площади открытого огня не наблюдается.

В связи с работой сотрудников оперативных служб перекрыто движение транспорта.

"Перекрыто движение по Большому Путинковскому переулку и по улице Малая Дмитровка в районе дома №2"

- Telegram-канал департамента транспорта Москвы

Также из-за пожара перекрыты два выхода из метро на станции "Пушкинская", сообщили сотрудники Московского метрополитена.