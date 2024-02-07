В горящем дворе "Известия холл" рухнул купол здания

Купол строения обрушился внутри двора горящего в центре Москвы здания "Известия холл", сообщили в оперативных службах.
"В настоящее время в результате пожара внутри двора здания "Известия холл" обрушился купол металлического строения. Там, возможно, находятся газовые баллоны"
- Главк МЧС Москвы
Огнем охвачены три выселенных металлических здания на внутридворовой территории, добавили в ведомстве.
Рядом со зданием находятся около 25 машин оперативных служб, территория у входа оцеплена. Со стороны Пушкинской площади открытого огня не наблюдается.
В связи с работой сотрудников оперативных служб перекрыто движение транспорта.
"Перекрыто движение по Большому Путинковскому переулку и по улице Малая Дмитровка в районе дома №2"
- Telegram-канал департамента транспорта Москвы
Также из-за пожара перекрыты два выхода из метро на станции "Пушкинская", сообщили сотрудники Московского метрополитена.