В центре Москве горит крыша "Известия холл"

Сегодня утром в центре Москвы на Пушкинской площади вспыхнула крыша здания "Известия холл", огонь тушат столичные бригады спасателей, площадь пожара уточняется.

На Пушкинской площади в центре Москвы горит здание "Известия холл", сообщили в оперативных службах столицы.

"По адресу: Пушкинская площадь, 3 произошел пожар в здании "Известия холл". Огнем охвачена кровля. Площадь устанавливается"

- Главк МЧС Москвы

В настоящее время с крыши идет густой черный дым. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают пожарные, передает ТАСС..

В связи с тушением пожара перекрыты три полосы из четырех по Тверской улице в сторону Садового Кольца и одна полоса из четырех по Большому Путинковскому переулку, сообщили в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В связи с возгоранием по адресу Тверская улица, 18к1 перекрыты 3 полосы из 4 по Тверской улице в сторону Садового Кольца и 1 полоса из 4 по Большому Путинковскому переулку на время работы оперативных и экстренных служб. Дорожная ситуация не осложнена"

- Telegram-канал департамента транспорта Москвы

При этом в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщается, что загорелось здание, расположенное по адресу Тверская, 18к1. Там раньше располагалась редакция "Известий".

Изначально площадь возгорания составила около 800 кв. м. Позже в пресс-службе МЧС России сообщили, что площадь пожара выросла почти вдвое.

"Происходит загорание в административном здании, которое находится на реконструкции. Предварительно, площадь пожара составляет 1,5 тыс кв м. На месте работают пожарно-спасательные подразделения"

- МЧС России

Пожару присвоен третий номер сложности из пяти.