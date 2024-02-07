Волна ландшафтных пожаров охватила Ставрополье с конца прошлой недели

В Ставропольском крае за минувшие пять дней было зафиксировано более полутора сотен ландшафтных пожаров. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.
Там отметили, что большая часть из них происходит на открытой местности.
"Больше половины пожаров, произошедших на Ставрополье с начала года, зарегистрированы на открытой территории. (..) Только за последние 5 дней произошло 164 ландшафтных пожара"
– пресс-служба управления
Основными причинами такого количества пожаров в ведомстве назвали неаккуратное обращение с огнем и специальное выжигание гражданами прошлогоднего сухостоя.
Реакция властей
Губернатор края заявил в своем Telegram-канале, что руководителям территорий нужно принять меры по защите населенных пунктов и объектов экономики от огня.
"Кроме того, очень важно побеседовать с руководителями сельхозпредприятий, фермерами. Неосторожное действие с огнем при полевых работах и сейчас, на заре сельхозсезона, может привести к тяжелым последствиям. Особенно если ландшафтное возгорание совпадет с сильным ветром"
– Владимир Владимиров
Напомним, один из крупнейших пожаров в регионе произошел накануне. Огонь охватил около 3 км на горе Джуца.