Волна ландшафтных пожаров охватила Ставрополье с конца прошлой недели

На Ставрополье с начала текущего года больше 50% возгораний произошли на открытом пространстве. Одной из основных причин возникновения пожаров стало неправильное обращение с огнем.

В Ставропольском крае за минувшие пять дней было зафиксировано более полутора сотен ландшафтных пожаров. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.

Там отметили, что большая часть из них происходит на открытой местности.

"Больше половины пожаров, произошедших на Ставрополье с начала года, зарегистрированы на открытой территории. (..) Только за последние 5 дней произошло 164 ландшафтных пожара" – пресс-служба управления

Основными причинами такого количества пожаров в ведомстве назвали неаккуратное обращение с огнем и специальное выжигание гражданами прошлогоднего сухостоя.

Реакция властей

Губернатор края заявил в своем Telegram-канале, что руководителям территорий нужно принять меры по защите населенных пунктов и объектов экономики от огня.

"Кроме того, очень важно побеседовать с руководителями сельхозпредприятий, фермерами. Неосторожное действие с огнем при полевых работах и сейчас, на заре сельхозсезона, может привести к тяжелым последствиям. Особенно если ландшафтное возгорание совпадет с сильным ветром" – Владимир Владимиров

Напомним, один из крупнейших пожаров в регионе произошел накануне. Огонь охватил около 3 км на горе Джуца.