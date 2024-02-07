Пожар в Ставрополе: горела сухая трава – ожидаются новые возгорания

Сухая трава пылала сегодня в Ставрополе, о ЧП сообщили в городской администрации.
"В Ленинском районе города произошло возгорание на Старомарьевском шоссе, 34"
– чиновник
Пламя охватило сухую траву на 500 кв м в промзоне, пишет ТАСС. Однако пожарные оперативно справились с огнем.
Мэр Ставрополя Иван Ульянченко уточнил, ни предприятия, ни жилые дома не были в опасности. Однако он подчеркнул, что из-за жаркой погоды раньше времени начинается высокий пожароопасный сезон.
"В зависимости от погодных условий, возможно, в этом году приступим к противопожарным мероприятиям раньше срока. Обычно опашка начинается в городе в мае"
– глава города
Погода в Ставрополе
В Ставропольском крае в середине февраля установилась аномальная жара. В некоторых местах воздух прогревается до 20 градусов выше нуля.
Завтра же синоптики обещают, что днем столбики термометров в регионе поднимутся до отметки плюс 15 градусов, а на западе края – до плюс 21. В самом Ставрополе днем будет до +19°.
Пожары на горе Машук
В выходные неизвестные несколько раз поджигали сухую траву на горе Машук в Пятигорске. Пожарные оперативно справлялись с возгораниями. Злоумышленников разыскивают, ситуацию на склонах горы отслеживают на предмет новых возгораний.