Пожар в Ставрополе: горела сухая трава – ожидаются новые возгорания

Природный пожар произошел сегодня на окраине Ставрополя. Он был оперативно потушен, но власти города предупредили, что из-за аномально теплой погоды пожароопасность в городе высока.

Сухая трава пылала сегодня в Ставрополе, о ЧП сообщили в городской администрации.

"В Ленинском районе города произошло возгорание на Старомарьевском шоссе, 34"

– чиновник

Пламя охватило сухую траву на 500 кв м в промзоне, пишет ТАСС. Однако пожарные оперативно справились с огнем.

Мэр Ставрополя Иван Ульянченко уточнил, ни предприятия, ни жилые дома не были в опасности. Однако он подчеркнул, что из-за жаркой погоды раньше времени начинается высокий пожароопасный сезон.

"В зависимости от погодных условий, возможно, в этом году приступим к противопожарным мероприятиям раньше срока. Обычно опашка начинается в городе в мае"

– глава города

Погода в Ставрополе

В Ставропольском крае в середине февраля установилась аномальная жара. В некоторых местах воздух прогревается до 20 градусов выше нуля.

Завтра же синоптики обещают, что днем столбики термометров в регионе поднимутся до отметки плюс 15 градусов, а на западе края – до плюс 21. В самом Ставрополе днем будет до +19°.

Пожары на горе Машук

В выходные неизвестные несколько раз поджигали сухую траву на горе Машук в Пятигорске. Пожарные оперативно справлялись с возгораниями. Злоумышленников разыскивают, ситуацию на склонах горы отслеживают на предмет новых возгораний.