В Германии отменили аукцион предметов, связанных с Холокостом

Предметы, связанные с Холокостом, намеревались продать с молотка в Германии. Аукцион был предотвращен, по словам главы МИД ФРГ, "попытка нажиться на преступлениях Холокоста отвратительна".

Аукцион по продаже предметов, связанных с Холокостом, отметили в Германии, передает агентство DPA.

Спорное мероприятие планировалось на 17 ноября, провести его собирались в городе Нойс в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия в западной Германии.

Согласно информации агентства, глава аукционного дома проинформировал начальника Государственной канцелярии федеральной земли Натанаэлю Лимински (ХДС) об отмене аукциона, позвонив тому по телефону. На сайте аукционного дома также исчезли лоты, имеющие отношение к Холокосту.

По поводу аукциона резко высказался глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

"Это просто неприемлемо, и должно быть ясно, что у нас есть этические обязательства перед жертвами, чтобы не допускать подобных случаев"

– министр

В беседе с польским коллегой Радославом Сикорским Вадефуль отметил, что "попытка нажиться на преступлениях Холокоста отвратительна и должна быть пресечена".

Глава МИД ФРГ заявил, что ожидает, то по данному вопросу будет проведено расследование, а также будут приняты меры, чтобы впредь подобное не повторялось.