В Газе назвали число жертв после удара Израиля

Израиль нанес удары по сектору Газа и Хан-Юнису. Погибли 23 человека.

Жертвами ударов израильской армии по сектору Газа стали 23 человека, передает Al Jazeera.

Согласно информации медиа, удары были нанесены в том числе по Хан-Юнису. Семья из пяти человек погибла в районе Зейтун Газы.

Как отметили в пресс-службе ЦАХАЛ, израильская армия атаковала позиции ХАМАС в ответ на обстрел позиций в Хан-Юнисе ранее.

Напомним, что вчера израильские боевые самолеты атаковали юг Ливана. По информации местных СМИ, под ударом оказался лагерь палестинцев, погибли 11 человек.