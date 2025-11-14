Вестник Кавказа

В Газе назвали число жертв после удара Израиля

Карта Средиземного моря и средиземноморских стран
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Израиль нанес удары по сектору Газа и Хан-Юнису. Погибли 23 человека.

Жертвами ударов израильской армии по сектору Газа стали 23 человека, передает Al Jazeera. 

Согласно информации медиа, удары были нанесены в том числе по Хан-Юнису. Семья из пяти человек погибла в районе Зейтун Газы. 

Как отметили в пресс-службе ЦАХАЛ, израильская армия атаковала позиции ХАМАС в ответ на обстрел позиций в Хан-Юнисе ранее. 

Напомним, что вчера израильские боевые самолеты атаковали юг Ливана. По информации местных СМИ, под ударом оказался лагерь палестинцев, погибли 11 человек.

