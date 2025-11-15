В Газе назвали число погибших за два года

В секторе Газа озвучили новые данные по погибшим с октября 2023 года. Также предоставили информацию о жертвах с начала перемирия между ХАМАС и Израилем.

В сектор Газа обнародовали новые данные по погибшим в анклаве с октября 2023 года. Согласно информации Минздрава Газы, число жертв перевалило за 70 тыс человек.

"Число жертв израильской агрессии с 7 октября 2023 года увеличилось до 70,1 тысячи, пострадали 170 983 человека"

– Минздрав Газы

В ведомстве отметили, что за последние два дня медучреждения анклава приняли 11 получивших ранения, еще двое погибли. Согласно данным Минздрава, свыше 350 человек погибли с начала действия режима прекращения огня в секторе Газа.