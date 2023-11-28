В Гагре восстановили водоснабжение после крупной аварии

В абхазском городе Гагра устранили последствия аварии и вернули воду в дома почти 12 тыс жителей курорта.

Власти Гагры отчитались об устранении последствий аварии на насосных станциях, из-за которой почти весь города в течение трех суток оставался без воды. Информацию об этом озвучил замглавы администрации курорта Адамур Цишба.

"С помощью передвижной лаборатории, прибывшей из Сухума в Гагру, было установлено место аварии под землей. Вечером в пятницу эту аварию устранили, запустили насосную станцию и уже с утра субботы водоснабжение восстановлено по всему городу"

- Адамур Цишба

Отмечается, что ЧП произошло 10 января на подстанции, которая питала насосные станции города. Во время отсутствия водоснабжения власти города распорядились доставлять воду населению с помощью водовозов.