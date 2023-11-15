Шторм в Абхазии - Гагра остается без воды

Нет воды, нет света, затоплены здания на первой линии у моря. В Гагре работают над ликвидацией ущерба, нанесенного штормом.

В Гагре работают над устранением последствий мощного шторма, море по-прежнему неспокойно, а жители города остаются без водоснабжения.

"Примерно к 19:00 понедельника шторм стал слабее, но на море все еще большие волны. Мы продолжаем работы по очистке города. В них задействовано около 200 человек"

– первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба

В Гагре из-за непогоды наблюдаются проблемы с подачей воды и электричества.

"Насосные станции затопило. Основная часть города без воды. Насосы разобрали и сейчас их просушивают"

– Цишба

В некоторых домах нет света, так как в шторм были затоплены подвалы, где находятся электрощиты. К вечеру ситуацию планируется решить, электричество вернется.

"Подтопило в результате шторма примерно десять многоквартирных домов"

– Цишба

Отметим, что синоптики ждут продолжения шторма в соседнем Краснодарском крае уже завтра. Вскоре вторая волна непогоды может накрыть и Абхазию.