Шторм в Абхазии - Гагра остается без воды

В Гагре работают над устранением последствий мощного шторма, море по-прежнему неспокойно, а жители города остаются без водоснабжения.
"Примерно к 19:00 понедельника шторм стал слабее, но на море все еще большие волны. Мы продолжаем работы по очистке города. В них задействовано около 200 человек"
– первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба
В Гагре из-за непогоды наблюдаются проблемы с подачей воды и электричества.
"Насосные станции затопило. Основная часть города без воды. Насосы разобрали и сейчас их просушивают"
– Цишба
В некоторых домах нет света, так как в шторм были затоплены подвалы, где находятся электрощиты. К вечеру ситуацию планируется решить, электричество вернется.
"Подтопило в результате шторма примерно десять многоквартирных домов"
– Цишба
Отметим, что синоптики ждут продолжения шторма в соседнем Краснодарском крае уже завтра. Вскоре вторая волна непогоды может накрыть и Абхазию.