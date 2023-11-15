Второй шторм грозит югу России в среду

Еще один циклон обрушится на юг России до конца недели, погода снова испортится уже завтра.
«По стопам этого циклона придет еще один! Он будет слабее предшественника, но в эпицентре стихии опять окажутся южные области страны»
– центр погоды «Фобос»
Разгул стихии ожидаются в среду и четверг. На Черном море снова прогнозируются обильные осадки и сильный ветер - до 28 м/с.
Как объяснил ведущий синоптик «Фобоса» Михаил Леус, на спутниковом снимке, снятом 28 ноября, отчетливо видны два циклона, один из них бушевал в черноморским регионах и СКФО накануне, второй нанесет удар завтра.
В среду днем южные регионы ждут штормовой ветер и ливни, в горах снегопады.
О втором витке неблагоприятной погоды предупреждают и во ВНИИ ГОЧС при МЧС РФ.
«На текущей неделе специалисты института прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов из-за порывов ветра до 30 м/с и выпадения осадков местами до 25 мм»
– начальник ВНИИ Максим Бедило
Сбои ожидаются в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, в Адыгее, Северной Осетии, Ростовской области.
На Кубани, Адыгее, в КЧР уровень воды в реках может подняться до неблагоприятных отметок. Возможны подтопления домов.
В горах ЮФО повышены риски схода оползней и селевых потоков, также могут сходить лавины на высотах свыше 2,5 тыс м в Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.