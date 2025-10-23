В Эр-Рияде стартовали VI Игры исламской солидарности

В Эр-Рияде проходит церемония открытия VI Игр исламской солидарности. В Исламиаде примут участие спортсмены из Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и других стран.

В столице Саудовской Аравии началась церемония открытия VI Игр исламской солидарности.

Торжественную часть Игр принимает спортивный комплекс "Al Janadryah" в Эр-Рияде. Ожидается участие свыше 3 тыс спортсменов из 57 стран, которые будут сражаться за медали в 23 видах спорта.

В Играх примет участие в том числе сборная Азербайджана, 174 спортсмена которой будут защищать честь страны в 20 дисциплинах. Также своих атлетов отправили Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан.

Соревнования Игра исламской солидарности будут продолжаться до 21 ноября.